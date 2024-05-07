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        Van'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi

        Van'da etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 22:42 Güncelleme: 07.05.2024 - 22:42
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        Van'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi
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        Van'da etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte gün boyunca etkili olan sağanak ve bazı bölgelerde yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Vatandaşlar da yağıştan korunmak için iş yerlerinde ve saçakların altında bekledi.

        Su birikintileri nedeniyle bazı yolların kapatıldığı kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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