Muradiye Şelalesi yağışların etkisiyle daha coşkulu akmaya başladı

Van'da son günlerde etkili olan sağanak ve karların erimesiyle Muradiye Şelalesi'nin debisi son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nda bulunan şelale, her mevsim farklı manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Son günlerde etkili olan yağışların da etkisiyle daha coşkulu akmaya başlayan şelaleye gelenler, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları, debisi yükselen şelaleyi ve çevresindeki doğal güzellikleri görüntülemeye çalışıyor.