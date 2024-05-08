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        Yerden metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi veriyorlar

        ÖZKAN BİLGİN - Van'da baz istasyonu direklerinde bakım onarım işi yapan teknisyenler, yerden metrelerce yüksekte birçok riski göze alarak zorlu bir ekmek mücadelesi veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:00
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        Yerden metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi veriyorlar
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        ÖZKAN BİLGİN - Van'da baz istasyonu direklerinde bakım onarım işi yapan teknisyenler, yerden metrelerce yüksekte birçok riski göze alarak zorlu bir ekmek mücadelesi veriyor.

        İşleri gereği her gün yaklaşık 100 metre yükseklikteki baz istasyonu direklerine çıkan teknisyenler, saatlerce bakım ve onarım çalışması yapıyor, arızalara müdahale ediyor.

        Güvenlik riski yaşanmaması için gerekli tedbirleri alarak bir akrobat gibi direklere tırmanan teknisyenler, kışın dondurucu soğukta, yazın da kavurucu sıcakta yerden metrelerce yüksekte görev yapıyor.

        Özel bir şirkette görev yapan teknisyenlerden ekip başı Orhan Gamsız, AA muhabirine, işlerinin genel tanımının "yüksekte çalışma" olarak geçtiğini belirtti.

        Genellikle direklerin tepesinde anten değişimi yaptıklarını anlatan Gamsız, "Eski sistemi söküp yeni sistemi kuruyoruz. Özellikle yüksek kulelerde zorluk yaşıyoruz. Yerden metrelerce yukarıda çalışmak görüldüğü kadar basit bir iş değil. Emek isteyen bir iş. Her gün evden ailemizle vedalaşarak çıkıyoruz çünkü bir anlık dalgınlık, bir anlık hata hayatımıza mal olabilir." diye konuştu.

        Sektörün zor yanlarının yanı sıra güzel yanlarının da olduğunu belirten Gamsız, "Zor yanlarından biri hem yüksekte çalışıp hem ağır malzeme taşıyoruz. Güzel yanlarından biri de birçok yere gidip, orayı yüksekten, kuş bakışı görme imkanı buluyoruz. Genellikle hep kırsal noktalarda çalışıyoruz." dedi.

        - "Yüksekleri hep sevdim"

        Teknisyenlerden Erkan Coşan, zorluklarına rağmen işini çok sevdiğini dile getirdi.

        Zirveye her çıktığında mutlu bir şekilde geri döndüğünü söyleyen Coşan, şunları kaydetti:

        "Çoğu zaman yerden 80-90 metre yüksekte çalışıyorum. Hatta 110 metrelik kulede bile çalıştım. Zirveye çıktın mı sağ salim geri dönmen gerekiyor, çünkü bizi bekleyen, annemiz, babamız, ailemiz var. Biz de ona göre tedbirlerimizi alıp, emniyetli ve dikkatli bir şekilde çalışmaya özen gösteriyoruz. İşimi seviyorum. Zirvede olmak güzel. Bu sektöre yeni başladığım zaman tedirginliğim vardı ama hiçbir zaman korkum olmadı. Çünkü yüksekleri hep sevdim."

        Metrelerce yüksekten videolar çektiğini sözlerine ekleyen Coşan, "Eşim ilk başta yüksekte çalışmama karşıydı. çektiğim görüntüleri eşimle paylaştım. Bu işi sevdiğimi de dile getirdim. O da şimdi anlayışla karşılıyor. Günde ortalama 8-9 saat hep zirvedeyiz. En çok kışın sıkıntı yaşıyoruz. Merdivenler kaygan, hava da çok soğuk oluyor. Bu şartlar bizi zorluyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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