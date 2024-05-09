Çaldıran'da yıldırımın isabet ettiği kişi hayatını kaybetti
Van'ın Çaldıran ilçesinde yıldırımın isabet ettiği kişi hayatını kaybetti.
Van'ın Çaldıran ilçesinde yıldırımın isabet ettiği kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Yukarı Yanıktaş Mahallesi'nde tarlasında çalışan 51 yaşındaki Halis Çiçek'e yıldırım isabet etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Çiçek'in cenazesi, Çaldıran Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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