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        Çaldıran'da yıldırımın isabet ettiği kişi hayatını kaybetti

        Van'ın Çaldıran ilçesinde yıldırımın isabet ettiği kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:10
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        Çaldıran'da yıldırımın isabet ettiği kişi hayatını kaybetti
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde yıldırımın isabet ettiği kişi hayatını kaybetti.

        İlçenin Yukarı Yanıktaş Mahallesi'nde tarlasında çalışan 51 yaşındaki Halis Çiçek'e yıldırım isabet etti.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Çiçek'in cenazesi, Çaldıran Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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