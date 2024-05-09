Van'da geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Ayrıca, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Bu kapsamda, 1-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunan 6 PKK/KCK ve DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

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