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        Van'da geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:00 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:00
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        Van'da geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 1-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunan 6 PKK/KCK ve DEAŞ şüphelisi yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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