Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'daki merkez tedavi ihtiyacı olan yaban kuşları için "sağlık üssü" oldu

        ÖZKAN BİLGİN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) yerleşkesinde 12 yıl önce kurulan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi hem tedavi hem de bakım hizmetleriyle kuşlar için "sağlık üssü" haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'daki merkez tedavi ihtiyacı olan yaban kuşları için "sağlık üssü" oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZKAN BİLGİN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) yerleşkesinde 12 yıl önce kurulan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi hem tedavi hem de bakım hizmetleriyle kuşlar için "sağlık üssü" haline geldi.

        YYÜ Veteriner Fakültesi bünyesinde 2012'de faaliyetlerine başlayan merkezde, avcılara hedef olan ya da çeşitli hastalıklar ve yetersiz beslenme sonucu bitkin düşen, büyük bölümü kuşlardan oluşan yaban hayvanlarının bakımı yapılıyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleri ve vatandaşlar tarafından merkeze getirilen kuşlar, veteriner hekimlerce tedavi altına alınıyor.

        Ameliyathane, rehabilitasyon merkezi, gözlem ve karantina odaları bulunan merkezde yapılan müdahalelerle sağlığına kavuşan kuşlar, görevliler aracılığıyla tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

        Doğaya salınamayacak durumda olan ya da rehabilitasyon süreci devam eden kuşların koruma altında tutulduğu merkezde, bölgedeki sulak alanların korunması ve yaban hayvanlarının popülasyonunun artırılmasına yönelik çalışmalar da yürütülüyor.

        - "Ender kuşların rehabilitasyonunu yapıp doğaya kazandırdık"

        Merkezin müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini ve ekolojik dengenin devam etmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nü farkındalık oluşturulması açısından önemsediklerini dile getiren Aslan, havzada yılın tamamında göçmen ve yerleşik kuşların görülebildiğini belirtti.

        Bölgede bu yıl yağışların da etkisiyle sulak alanlardaki canlılığın ve göçmen kuş varlığının arttığını ifade eden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Uluslararası seviyede önem taşıyan kuşlar da bölgemizde konaklayan kuşlar arasında yer alıyor. Göçmen kuşlar aslında bir nevi meteoroloji uzmanları gibidir. Havanın sıcak olduğu zamanlarda gelirler ve burada üremelerini yapıp yavrularıyla tekrar göçe başlarlar. Merkez olarak yaban hayvanlarının yaşadığı yerlerde çalışmalar yürütüyoruz. Göç yorgunluğu, kaza, doğaya tutunamama gibi durumlarda gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Göçmen kuşları, yerleşik kuşları tedavi edip doğaya kazandırıyoruz. Merkezde, Türkiye'de çok nadir görülen yakalı toy kuşu, Muş bölgesinde yaşayan ve nesli tükenmekte olan toy kuşları, kırmızı listede yer alan dik kuyruklar gibi ender görülen kuşların rehabilitasyonunu yapıp doğaya kazandırdık."

        - "Bu sene daha fazla göçmen kuşu misafir edeceğiz"

        Aslan, yaban hayvanlarının güvenli bölgeleri kendilerine yaşam alanı olarak seçtiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

        "Sulak alanlarda yağışların etkisiyle su seviyesinin yükselmesi canlılığı da artırdı. Bu sene önceki yıllara göre daha fazla türden göçmen kuşu misafir edeceğiz. Kuş cenneti olarak bildiğimiz Erçek Gölü, Van Gölü kıyıları ve diğer sulak alanlar daha canlı bir sezon geçirecek. Biz de bu canlılığın korunması için DKMP ve güvenlik güçleriyle gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere

        Benzer Haberler

        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 6 gün süreyle yasaklandı
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 6 gün süreyle yasaklandı
        Van'da geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonlarında 3 şüpheli tutukland...
        Van'da geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonlarında 3 şüpheli tutukland...
        Çaldıran'da yıldırımın isabet ettiği kişi hayatını kaybetti
        Çaldıran'da yıldırımın isabet ettiği kişi hayatını kaybetti
        Van'da huzurevi sakinleri "Mutlu Çarşamba" projesiyle zinde kalıyor
        Van'da huzurevi sakinleri "Mutlu Çarşamba" projesiyle zinde kalıyor
        Van Gölü'nde 300 metre ağ ve 300 kilo inci kefali ele geçirildi
        Van Gölü'nde 300 metre ağ ve 300 kilo inci kefali ele geçirildi
        Bahçesaray'da liseler arası bilgi yarışması düzenlendi
        Bahçesaray'da liseler arası bilgi yarışması düzenlendi