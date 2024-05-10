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        Van'da kaçak avlanılan 3 ton 300 kilogram inci kefali ele geçirildi

        Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avlanılan 3 ton 300 kilogram inci kefali ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:48 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:48
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        Van'da kaçak avlanılan 3 ton 300 kilogram inci kefali ele geçirildi
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        Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avlanılan 3 ton 300 kilogram inci kefali ele geçirildi.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, inci kefalinin kaçak avlanılmasının önlenmesine yönelik denetim yaptı.

        Bu kapsamda, Erciş ilçesine bağlı Kasımbağ mevkisinde yürütülen çalışmalarda kimliği belirsiz kişilere ait 50 çuvalda 3 ton inci kefali, aynı mevkide su üzerindeki branda içinde de 300 kilogram canlı inci kefali, 2 şişme bot ve kürek ele geçirildi.

        Canlı olan 300 kilogram inci kefali suya geri bırakıldı, çuvallardaki 3 ton inci kefali de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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