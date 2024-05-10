Van'da kaçak avlanılan 3 ton 300 kilogram inci kefali ele geçirildi

Canlı olan 300 kilogram inci kefali suya geri bırakıldı, çuvallardaki 3 ton inci kefali de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bu kapsamda, Erciş ilçesine bağlı Kasımbağ mevkisinde yürütülen çalışmalarda kimliği belirsiz kişilere ait 50 çuvalda 3 ton inci kefali, aynı mevkide su üzerindeki branda içinde de 300 kilogram canlı inci kefali, 2 şişme bot ve kürek ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, inci kefalinin kaçak avlanılmasının önlenmesine yönelik denetim yaptı.

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