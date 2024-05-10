Van'da 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik dedektör köpeği "Antrax" ile yapılan aramada, odunluğa gizlenmiş 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçede tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

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