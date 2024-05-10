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        Van'da 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın İpekyolu ilçesinde 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:15 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:15
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        Van'da 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçede tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

        Narkotik dedektör köpeği "Antrax" ile yapılan aramada, odunluğa gizlenmiş 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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