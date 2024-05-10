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        Çatak'ta Eğitim-Bir-Sen'den okul müdürünün öldürülmesine tepki

        Eğitim-Bir-Sen Çatak Şubesi üyeleri, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:24
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        Çatak'ta Eğitim-Bir-Sen'den okul müdürünün öldürülmesine tepki
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        Eğitim-Bir-Sen Çatak Şubesi üyeleri, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

        Şehit Ali Ogün Parkı'nda toplanan üyeler adına açıklamayı okuyan şube başkanı Hamdi İnan, son zamanlarda eğitimin dinamiklerine yönelik şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Hayatını kaybeden okul müdürüne rahmet dileyen İnan, şunları kaydetti:

        "Eğitim-Bir-Sen olarak yıllardır şiddet olaylarına dikkat çekiyor, tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gereken adımlar ivedilikle atılmalı, eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasası artık çıkarılmalıdır. Öğretmen, memur, hizmetli, şef, şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına, kamu görevlilerine yönelen şiddeti bir defa daha lanetliyoruz. Gerekli yasal çalışmaların hızlandırılması amacıyla bizler, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanmasını talep ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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