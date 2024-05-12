Van'ın Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Ziyaretçilerden Alper Çolak, Erzurum'dan geldiğini belirterek, "Şelalenin bu kadar gür aktığını bilmiyordum. Arkadaşlarımla buraya geldik. Güzel vakit geçirdik. Herkesi buraları görmeye davet ediyorum." dedi.

Bendimahi Çayı üzerinde 20 metre yükseklikten akan suyuyla seyrine doyum olmayan görüntülere sahne olan şelalede, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Karların ermesi ve yağışlarla debisi artan şelale, yılın her döneminde ayrı bir güzelliğe bürünerek yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Van'ın doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, hafta sonu çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

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