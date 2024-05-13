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        Van'da terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 09:27 Güncelleme: 13.05.2024 - 09:27
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        Van'da terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, 6-12 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 3 kişi yakalandı.

        Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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