Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 09:30 Güncelleme: 13.05.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 6-12 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Kahreden kaza... Daha 1 yaşında!
        Kahreden kaza... Daha 1 yaşında!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        5 yıl çocuk hasreti çektiler! Büyük acı!
        5 yıl çocuk hasreti çektiler! Büyük acı!
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Soğuk lav patlaması! Can kaybı artıyor
        Soğuk lav patlaması! Can kaybı artıyor
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Kamuda tasarruf paketi bugün açıklanıyor
        Kamuda tasarruf paketi bugün açıklanıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Satılan 10 araçtan 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan 7'si ithal
        16 il için sarı kod! Sağanak yağmur...
        16 il için sarı kod! Sağanak yağmur...
        1 yılda 4. görüşme: Miçotakis Ankara'ya geliyor
        1 yılda 4. görüşme: Miçotakis Ankara'ya geliyor
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs

        Benzer Haberler

        Van'da terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
        Van'da terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
        Van polisinden Anneler Günü ziyareti
        Van polisinden Anneler Günü ziyareti
        Van'ın Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
        Van'ın Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
        Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 435 bin lira ceza kesildi
        Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 435 bin lira ceza kesildi
        İnci kefalinin zorlu göçü başladı
        İnci kefalinin zorlu göçü başladı
        Van'da kaçak avlanılan 4 ton 650 kilogram inci kefaline el koyuldu
        Van'da kaçak avlanılan 4 ton 650 kilogram inci kefaline el koyuldu