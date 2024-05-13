Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da farklı suçlardan aranan 48 kişi tutuklandı

        Van'da gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 233 kişi gözaltına alındı, 48'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da farklı suçlardan aranan 48 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 233 kişi gözaltına alındı, 48'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6-12 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 233 kişi yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 48'si tutuklandı.

        Operasyonlarda, tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 249 paket kaçak sigara, 2 kilo 250 gram kaçak tütün, 35 elektronik sigara, 320 elektronik sigara likidi, 180 paket sarma sigara kağıdı, 9 şarj aleti, 38 fişek, motosiklet, 2 bisiklet, televizyon ve ziynet eşyası ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Kahreden kaza... Daha 1 yaşında!
        Kahreden kaza... Daha 1 yaşında!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        5 yıl çocuk hasreti çektiler! Büyük acı!
        5 yıl çocuk hasreti çektiler! Büyük acı!
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Soğuk lav patlaması! Can kaybı artıyor
        Soğuk lav patlaması! Can kaybı artıyor
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        Z kuşağı neden botoks yapıyor?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Kamuda tasarruf paketi bugün açıklanıyor
        Kamuda tasarruf paketi bugün açıklanıyor
        16 il için sarı kod! Sağanak yağmur...
        16 il için sarı kod! Sağanak yağmur...
        Satılan 10 araçtan 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan 7'si ithal
        1 yılda 4. görüşme: Miçotakis Ankara'ya geliyor
        1 yılda 4. görüşme: Miçotakis Ankara'ya geliyor

        Benzer Haberler

        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
        Van'da terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
        Van polisinden Anneler Günü ziyareti
        Van polisinden Anneler Günü ziyareti
        Van'ın Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
        Van'ın Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
        Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 435 bin lira ceza kesildi
        Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 435 bin lira ceza kesildi