Van'da 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, kent genelinde, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 6-12 Mayıs'ta gerçekleştirilen çalışmalarda 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
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