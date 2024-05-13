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        Van'da 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 10:37 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:37
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        Van'da 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, kent genelinde, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda 6-12 Mayıs'ta gerçekleştirilen çalışmalarda 41 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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