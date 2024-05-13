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        Özel eğitim merkezi öğrencisi Havin, müzik öğretmeni olmak için çabalıyor

        ORHAN SAĞLAM - Van'da öğretmenlerinin yeteneğini keşfetmesiyle yöneldiği müzik alanında aldığı eğitimle çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrenen hafif düzey zihinsel engelli Havin Bingöl, öğretmenlik hayalini gerçekleştirip kendisiyle aynı durumda olan insanlara rol model olmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:45 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:45
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        Özel eğitim merkezi öğrencisi Havin, müzik öğretmeni olmak için çabalıyor
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        ORHAN SAĞLAM - Van'da öğretmenlerinin yeteneğini keşfetmesiyle yöneldiği müzik alanında aldığı eğitimle çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrenen hafif düzey zihinsel engelli Havin Bingöl, öğretmenlik hayalini gerçekleştirip kendisiyle aynı durumda olan insanlara rol model olmak istiyor.

        İpekyolu ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Bingöl'ün ailesi, çocuklarının eğitimi için 5 yıl önce Edremit ilçesindeki Ayhan Şahenk Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi'ne kaydetti.

        Merkezde görevli müzik öğretmeni Mustafa Barış Öncel ve özel eğitim öğretmeni İbrahim Gözüaçık, yeteneğini keşfettikleri Bingöl'e belli aralıklarla müzik eğitimi vermeye başladı.

        Aldığı eğitimle kendisini geliştirerek bateri, piyano, org ve gitar çalmayı öğrenen, şarkı söyleyen Bingöl, şan dersleri de aldı.

        Hayalini kurduğu konservatuvarı kazanmak için özel yetenek sınavına hazırlanan Bingöl, azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

        - "Örnek olmak istiyorum"

        Özel yetenek sınavına gelecek yıl girecek olan Bingöl, AA muhabirine, müzikle ilgilenmeyi ve şarkı söylemeyi çok sevdiğini söyledi.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Bölümünü kazanmak için şimdiden sınavlara hazırlandığını belirten Bingöl, şunları kaydetti:

        "Müzik öğretmeni olup, benim gibi engellilere örnek olmak istiyorum. Bateri çaldığım zaman kendimi daha iyi hissediyorum. Okulumuzdaki müzik öğretmenimin yönlendirmesiyle bateri çalmayı öğrendim. Ona çok şey borçluyum. Bateri derslerini gördüğüm zaman yapamayacağımı düşünmüştüm. Daha sonra çalmayı öğrendiğimde zor olmadığını gördüm. Her şey istek ve gayrete bağlı. Yeter ki öğrenmek istensin. Bunun yanında yeni enstrümanları çalmayı da öğreniyorum. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Aramız çok iyi. Bana çok yardımcı oluyorlar. Onlardan çok şey öğrendim. Bana yardımcı olan herkese teşekkür ederim."

        Müzik öğretmeni Mustafa Barış Öncel de özel öğrencilerin konservatuvara girme sürecinin uzun ve zorlu olduğunu ancak sıkı çalışmayla bunun üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

        Bingöl'ün sesinin ve kulağının müziğe yatkın olduğunu ifade eden Bingöl, "Enstrümanlarla da iyi anlaşan bir öğrencimiz. Derslerimizi daha çok şan eğitimi üzerine yoğunlaştıracağız. Güzel bir şekilde yetenek sınavlarına hazırlanıyoruz. Derslerimize başladık. Sınavla ilgili tüm detayları birlikte tekrar ederek, öğrenmeye çalışacağız. Rahat bir şekilde yapacağını düşünüyorum. Havin, müziği çok seviyor ve tüm zorlukları aşacağımızı düşünüyorum. Derslerin başlangıç aşamasında olduğumuz için öğretmenlerinden izin alarak şimdilik günde bir saat olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havin ile birlikte diğer öğrenciler de müziğe heves edecek. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı kazanarak meslek sahibi olan özel öğrenciler var. Neden müzik alanından olmasın." diye konuştu.

        Özel eğitim öğretmeni İbrahim Gözüaçık ise Havin Bingöl'ün müzikle uğraşırken mutlu olduğunu fark ettiklerini belirtti.

        Bingöl'ün yeteneği sayesinde sınavda başarılı olacağına inandıklarını bildiren Gözüaçık, "Konservatuvar kazanmak için belli kriterlere sahip olmak lazım. Öğretmenlerimiz sayesinde öğrencimiz zamanla bu kriterleri oturtacak. Şan, bateri dersleri dışında piyano da öğretmeye çalışıyoruz. Sınav zamanı gelince öğrencimizi hazır şekilde göndermeyi hedefliyoruz. Mesleğimi ve öğrencilerimi çok seviyorum. Birlikte çok güzel zaman geçiriyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımız zaman çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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