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        Baba mesleği besiciliği devlet desteğiyle kurduğu modern tesiste sürdürüyor

        EMRE ILIKAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Lütfi Bayram, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki destekle kurduğu 200 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlikte baba mesleği besiciliği daha modern imkanlarla yapmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 13:06 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:06
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        Baba mesleği besiciliği devlet desteğiyle kurduğu modern tesiste sürdürüyor
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        EMRE ILIKAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Lütfi Bayram, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki destekle kurduğu 200 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlikte baba mesleği besiciliği daha modern imkanlarla yapmaya başladı.

        Kardeşi İslam Bayram ile ilçede besicilik yapan 4 çocuk babası Bayram, işini daha modern şartlarda yapmak ve büyütmek amacıyla hazırladığı projesini Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne sundu.

        Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazanan Bayram, Aşağıkaymaz Mahallesi'ndeki 120 dönümlük araziye üç ahır, idari bina, samanlık, gübre çukuru, modern makine ve ekipmanların bulunduğu büyükbaş hayvan çiftliği kurdu.

        Kışın hayvanların vücut ısılarının korunabileceği sıcaklık, nem ve hava sirkülasyonunun sağlandığı ahırların da olduğu modern bir çiftliğe kavuşan Bayram, beslediği hayvan sayısını artırarak bölgede besiciliğin yıllar önceki canlılığına kavuşmasını amaçlıyor.

        - "Hayvancılığa önem veriyoruz"

        Bayram, AA muhabirine, baba mesleği hayvancılığı modern imkanlarla devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi.

        Hayvancılığı geliştirerek ekonomiye katkı sağlamak istediğini belirten Bayram, şunları kaydetti:

        "Hayvancılığa önem veriyoruz. Geçen yıl bir ahırı yüzde 50 hibeyle yaptık. Yaklaşık 3,5 milyon lira hibe desteği aldık. Desteklerle önceden iki ahır daha yapmıştık. İlçemiz hayvan varlığı bakımından önemli bir yere sahip. Bölgemizde 1990'lı yıllarda yaklaşık bir milyon küçükbaş hayvan Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün gibi ülkelere gönderiliyordu. Besicilik şu an bitme noktasında. Hayvancılığı eski günlerine döndürme çabasındayız. Şu an çoban bulmakta zorlanıyoruz. Gençlerimiz bu işi artık yapmıyor. Daha çok masabaşı işleri tercih ediyorlar. Köylerimiz, yaylalarımız olduğu gibi duruyor. İnsanlarımızın tekrar hayvancılığa teşvik edilmesi gerekiyor. Çiftçilerin, besicilerin devlet tarafından desteklenmesini çok anlamlı ve önemli görüyorum."

        Bölgede hayvancılığın bitmemesi için çaba gösterdiklerini ifade eden Bayram "Çiftliğimizde 6 kişi çalışıyor. Buraya bağlı bir restoranımız var. Yaklaşık 100 kişi bu sektörden ekmek kazanıyor. Ürettiğimiz et ve sütü restoranımızda satışa sunuyoruz. İnsanlara doğal bir hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. Sağlanan desteklerden dolayı teşekkür ederim." dedi.

        - "Köyden kente göçü engellemek istiyoruz"

        Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ise bölgede tarım ve hayvancılığın ön planda olduğunu, sundukları desteklerle hayvan varlığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

        Van'da hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunun altını çizen Görentaş, şöyle konuştu:

        "İlimizde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapan işletmelerin ölçeklerini büyütülmeyi, hayvan varlığını artırmayı planlıyoruz. Burada da besicimize 100 büyükbaş besi ahırı yaptık. Önceden de Bakanlığımızın farklı projelerinden faydalanan çiftçimize, ahır, alet ve ekipman desteğinde bulunduk. Bu işletme gün geçtikçe gelişip büyüyor. Bu tür çiftliklerin sayısını artırmayı amaçlıyoruz. İlimizde hayvancılığın gelişmesi için mera ıslahı çalışmalarını yürütüyoruz. Çiftçilerimize yonca, buğday, arpa ve korunga tohumu ile gübre, sıvat desteğinde bulunduk. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak, köyden kente göçü engellemek istiyoruz. Bölgemizde tarım ve hayvancılığı gelişmesini amaçlıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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