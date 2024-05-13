Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 59 şüpheliden 7'si tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-12 Mayıs'ta yürütülen çalışmalarda 76 bin 205 kişi ve 72 bin 552 aracın sorgulaması yapıldı.

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