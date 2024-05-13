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        Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 59 şüpheliden 7'si tutuklandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 59 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:36 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:36
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        Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 59 şüpheliden 7'si tutuklandı
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 59 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-12 Mayıs'ta yürütülen çalışmalarda 76 bin 205 kişi ve 72 bin 552 aracın sorgulaması yapıldı.

        Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 59 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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