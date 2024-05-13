Van'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
İlçede etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede yağış nedeniyle dağların zirveleri beyaza büründü.
İlçede, rüzgar ve sağanak zaman zaman etkili oluyor.
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