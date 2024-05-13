Van'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

İlçede, rüzgar ve sağanak zaman zaman etkili oluyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.