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        Van'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:22 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:22
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        Van'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

        İlçede etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede yağış nedeniyle dağların zirveleri beyaza büründü.

        İlçede, rüzgar ve sağanak zaman zaman etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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