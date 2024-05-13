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        Van'da yıldırım düşmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu

        Van'ın Çatak ilçesinde, üs bölgesi yakınına yıldırım düşmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 22:14 Güncelleme: 13.05.2024 - 22:14
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        Van'da yıldırım düşmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu
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        Van'ın Çatak ilçesinde, üs bölgesi yakınına yıldırım düşmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu.

        Kentte iki günden bu yana etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağışın etkili olduğu Çatak ilçesindeki Belbuka Üs Bölgesi Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düştü.

        Bu sırada bölgede görevli güvenlik korucusu Çetin Şeylan (36), yıldırımın isabet etmesi sonucu şehit oldu.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Şeylan'ın cenazesi, ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Haberi alan şehidin yakınları hastaneye akın etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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