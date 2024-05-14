Fotoğraf tutkunları Bitlis'teki taş evleri görüntüledi

Van'da açılan Temel Fotoğrafçılık Kursu'na katılan öğrenciler, Bitlis'in Hizan ilçesindeki taş evleri ve doğal yaşamı görüntüledi.

İlçeye bağlı Uzuntaş köyünde yıllar önce inşa edilen ve dokusunu koruyan taş evler, doğal yapılarıyla yılın her döneminde fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Van'ın Erciş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Temel Fotoğrafçılık Kursu'na katılan 42 kişi de eğitim kapsamında köye götürüldü.

Kursiyerler, usta öğreticiler eşliğinde köydeki taş evleri, doğal yaşamı ve bölgenin eşsiz manzarasını görüntülemeye çalıştı.

Kursiyerlerden Sinan Güngör, kurs kapsamında düzenlenen gezilerle öğrendikleri bilgileri sahada uygulama imkanı bulduklarını söyledi.

Kursiyer arkadaşlarıyla Uzuntaş köyündeki güzellikleri görüntülediklerini dile getiren Güngör, "Köyün manzarasına hayran kaldık. Doğası ve tarihi yapılarıyla muhteşem bir yer. Burası doğal bir stüdyo gibi. Herkesin gelmesini tavsiye ederim." dedi.

Hilal Çaça da ilk defa Uzuntaş köyüne geldiğini belirterek, "Manzaraya hayran kaldık. Burada muhteşem bir atmosfer var. Yaşam fotoğrafları çektik. Arkadaşlarımızla uygulamalı eğitim aldık. Burası muhteşem bir yer." diye konuştu.