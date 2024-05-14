Van'da yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çatak ilçesindeki Belbuka Üs Bölgesi Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu şehit olan 3 çocuk babası Şeylan için Edremit'teki Müşerref Camisi'nde tören düzenlendi.

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