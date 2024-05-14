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        Van'da yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

        Van'ın Çatak ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Çetin Şeylan'ın cenazesi, Edremit ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 13:53 Güncelleme: 14.05.2024 - 13:53
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        Van'da yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı
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        Van'ın Çatak ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Çetin Şeylan'ın cenazesi, Edremit ilçesinde toprağa verildi.

        Çatak ilçesindeki Belbuka Üs Bölgesi Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu şehit olan 3 çocuk babası Şeylan için Edremit'teki Müşerref Camisi'nde tören düzenlendi.

        Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının askerler tarafından omuzlarda taşınarak tören alanına getirilmesinin ardından, öz geçmişi okundu.

        Şehidin babası Mudi, eşi Ayşe Şeylan, çocukları ve yakınlarını askerler teskin etmeye çalıştı.

        İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Şabaniye Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Van Valisi Ozan Balcı, baba Mudi Şeylan'a Türk bayrağını teslim etti.

        Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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