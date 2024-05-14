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        AK Parti Van İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek

        AK Parti Van İl Başkanlığınca, Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından Türk Kızılay işbirliğinde 81 ilde eş zamanlı başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:24
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        AK Parti Van İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek
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        AK Parti Van İl Başkanlığınca, Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından Türk Kızılay işbirliğinde 81 ilde eş zamanlı başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verildi.

        İpekyolu'ndaki kan bağış merkezini ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Levent Yıldız, 'Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaç' prensibiyle 81 ilde düzenlenen kampanyaya Van teşkilatının güçlü bir destek verdiğini ifade etti.

        Kızılay'ın kan stoklarını artırmak için kampanya başlattığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

        "Bizler de tüm illerimizde eş zamanlı olarak kampanyayı düzenledik. Siyaset ve sivil toplumun çok önemli bir iş birliğinde başarılı bir kampanya yürüyor. Binlerce teşkilat mensubumuz Kızılay kan merkezlerine gitmeye devam ediyorlar. Saat 10.00'da başlayan kampanyamız saat 17.00'de sona erecek. Bu çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ederim, hayırlara vesile olsun."

        Konuşmaların ardından partililerin bağışta bulunduğu kampanyaya, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Abdullah Çalım, Şuheda Yaşin, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Kenan Öndil ve teşkilat üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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