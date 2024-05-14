Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Kenya'dan dönen milli atletler havalimanında çiçeklerle karşılandı

        Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonasından dönen milli sporcular, kentte çiçeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:26 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kenya'dan dönen milli atletler havalimanında çiçeklerle karşılandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonasından dönen milli sporcular, kentte çiçeklerle karşılandı.

        Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen şampiyonada mücadele eden 6 kız atlet, turnuvayı beşinci olarak tamamladı.

        24 ülkenin katıldığı yarışmaya milli takım formasıyla katılan sporcular, Edibe Yağız, Havva Efe, İran İnce, Şilan Yağız, Ayten Yobaş ve Viyan Adar için Ferit Melen Havalimanında karşılama programı düzenlendi.

        Milli Takım Antrenörü Münir Akkoyun, Türkiye ve Van adına büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.

        Sporcularıyla gurur duyduğunu ifade eden Akkoyun, "Bizlere bu tarihi başarıyı yaşatan sporcularımıza teşekkür ederim. Atletizm branşına bir başarı hikayesi daha ekledik. Sporcularımız ellerinden gelenin fazlasını yaptı ve dünya beşincisi olarak tarihi bir başarı kazandılar. Hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Takım kaptanı milli atlet Edibe Yağız ise "Ülkemi, memleketimi ve okulum Özel Van Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni yurtdışında temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Üzerimizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Dünya beşincisi olduk. Ülkemize böyle bir başarıyla döndüğümüz için mutlu ve gururluyuz." dedi.

        Karşılamaya Tuşba Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Esen, okul yöneticileri, antrenörler ve sporcuların aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        Gürcistan'da tartışmalı yasaya onay
        Gürcistan'da tartışmalı yasaya onay
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        İstanbul'da yaşandı! Korkunç manevra!
        İstanbul'da yaşandı! Korkunç manevra!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Benzer Haberler

        AK Parti Van İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek
        AK Parti Van İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek
        Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı
        Van'da yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu son yolculuğuna...
        Van'da yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu son yolculuğuna...
        İlkbahar yağışları son yıllarda suların çekildiği Van Gölü'ne yaradı
        İlkbahar yağışları son yıllarda suların çekildiği Van Gölü'ne yaradı
        Fotoğraf tutkunları Bitlis'teki taş evleri görüntüledi
        Fotoğraf tutkunları Bitlis'teki taş evleri görüntüledi
        İnci kefallerinin Van Gölü'nden tatlı sulara göçü sürüyor
        İnci kefallerinin Van Gölü'nden tatlı sulara göçü sürüyor