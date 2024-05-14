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        Van Büyükşehir Belediyesi Meclisi mayıs ayı ikinci toplantısını yaptı

        Van Büyükşehir Belediyesi Meclisi, mayıs ayı ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:31 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:31
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        Van Büyükşehir Belediyesi Meclisi mayıs ayı ikinci toplantısını yaptı
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        Van Büyükşehir Belediyesi Meclisi, mayıs ayı ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantı, Meclis Başkan Vekili Tuncer Sağınç başkanlığında meclis salonunda yapıldı.

        Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, belediyenin Genel Sekreterlik Birimine bağlı Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün adının "AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü" olarak değiştirilmesine onay verildi.

        Toplantıda ayrıca 13 ilçe belediyesince temin edilecek asfalt malzemesine karşılık, büyükşehir belediyesince üretilecek asfalt yama malzemesinin verilmesi ve bu kapsamında ilçe belediyeleri ile büyükşehir arasında yapılacak ortak hizmet projesinin gerçekleştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

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