Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da koruma altındaki tavus kuşlarının sayısının artırılması hedefleniyor

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altında tutulan tavus kuşlarının sayılarının artırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 10:55 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da koruma altındaki tavus kuşlarının sayısının artırılması hedefleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altında tutulan tavus kuşlarının sayılarının artırılması hedefleniyor.

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde 26 Nisan'da bir kamyonetin kasasında bulunan ve Van'daki merkeze getirilen tavus kuşlarının üremesi için çalışma başlatıldı.

        Merkezde koruma altına alınan tavus kuşunun yumurtasından yavru elde edilmesi için kuluçka makinesine bırakıldı.

        YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaban hayvanlarının tedavilerinin yapılması ve doğaya kazandırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde kaçak yollarla getirildiği tespit edilen ve el konulan 3 erkek 2 dişi tavus kuşunun merkezlerine getirildiğini anımsatan Aslan, şöyle konuştu:

        "Tavus kuşları için uygun ortamı oluşturduk. Burada uzun süre yaşayacaklar. Rehabilitasyon merkezimizin alanı buna uygun. Tavus kuşları merkezimize güzellik katacaklar. Kuşların üremesi de burada devam edecek. Şu ana kadar bir yumurta yaptılar. Bu yumurtayı kuluçka makinesine bıraktık. Bundan sonra doğal ortamda üremelerine devam edecekler. Tavus kuşlarının çoğalarak burada daha büyük sayılarda koloni oluşturmalarına müsaade edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşinin boğazını kesmişti! İşte akıl sağlığı raporu!
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşinin boğazını kesmişti! İşte akıl sağlığı raporu!
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
        Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        "Hastalığına kafa tuttu"
        "Hastalığına kafa tuttu"
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik

        Benzer Haberler

        Van Büyükşehir Belediyesi Meclisi mayıs ayı ikinci toplantısını yaptı
        Van Büyükşehir Belediyesi Meclisi mayıs ayı ikinci toplantısını yaptı
        Kenya'dan dönen milli atletler havalimanında çiçeklerle karşılandı
        Kenya'dan dönen milli atletler havalimanında çiçeklerle karşılandı
        AK Parti Van İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek
        AK Parti Van İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek
        Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı
        Van'da yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu son yolculuğuna...
        Van'da yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu son yolculuğuna...
        İlkbahar yağışları son yıllarda suların çekildiği Van Gölü'ne yaradı
        İlkbahar yağışları son yıllarda suların çekildiği Van Gölü'ne yaradı