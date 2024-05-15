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        Van'daki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlara birçok alanda hizmet veriliyor

        Sağlık Bakanlığı tarafından Van'ın 3 ilçesinde 5 yıl önce hayata geçirilen Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, binlerce vatandaş birçok sağlık hizmetinden yararlanma imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:18
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        Van'daki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlara birçok alanda hizmet veriliyor
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        Sağlık Bakanlığı tarafından Van'ın 3 ilçesinde 5 yıl önce hayata geçirilen Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, binlerce vatandaş birçok sağlık hizmetinden yararlanma imkanı buluyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde İpekyolu, Tuşba ve Erciş ilçelerinde açılan merkezlerde kanser taramaları başta olmak üzere beslenme, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, koruyucu ağız sağlığı, bebek dostu, gebe sağlığı ve SMA testleri gibi alanlarda hizmet veriliyor.

        İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zübeyde Kul, gazetecilere, sağlıklı hayat merkezlerinin vatandaşın yaşam kalitesini artırdığını söyledi.

        Yaşam merkezinde kanser taramaları yaptıklarını ifade eden Kul, şöyle konuştu:

        "8 kadından biri sağlıklı olduğu halde ileride meme kanseri olabiliyor. Bu çok önemli ve büyük bir rakamdır. Biz bunu erken teşhis etmeye çalışıyoruz. Aile hekimleri hastalarını arayarak Aile Sağlığı Merkezinde bir araya getiriyorlar. Bu hastaları merkezimize ulaştırıyoruz. Burada gerekli taramalarını yaparak aldığımız yere bırakıyoruz. Merkezimiz randevu sistemiyle çalışıyor. Randevu alınması zor değil. Aile hekimlerinin yanı sıra hastane tarafından da vatandaşlar bize yönlendiriliyor."

        Gebe ve bebek dostu sınıflarının da merkezde bulunduğunu anlatan Kul, "Annenin bebeğiyle ilişki kurmasını ve bebeğini sağlıklı bir şekilde emzirmesini sağlıyoruz. Gebeliğin son 3 ayında annelere eğitim veriyoruz. Bebeğe nasıl bakacağı ve nasıl emzireceği konusunda bilgilendiriyoruz. Bebek doğduktan sonra da anneye ulaşarak verilen eğitimleri uygulayıp uygulamadığını kontrol ediyoruz." dedi.

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