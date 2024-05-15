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        Van'da üniversite yerleşkesinde "Gazze Dayanışma Çadırı" kuruldu

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ), İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere destek amacıyla "Gazze Dayanışma Çadırı" kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:03 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:03
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        Van'da üniversite yerleşkesinde "Gazze Dayanışma Çadırı" kuruldu
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ), İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere destek amacıyla "Gazze Dayanışma Çadırı" kuruldu.

        Üniversite yerleşkesinde kurulan çadırda, öğrenciler ile akademisyenlerce hazırlanan yiyecekler ve getirilen kıyafetler satışa sunuldu, İsrail'in saldırılarına ilişkin fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

        Vatandaşlar, öğrenciler ve akademisyenlerin ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelirin, Gazze halkına ulaştırılacağı bildirildi.

        Çadırı ziyaret eden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçun büyüyerek devam ettiğini söyledi.

        İnsanlığın tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

        "Tüm dünyada olduğu gibi üniversite öğrencilerimiz de Gazze'deki katliama sessiz kalmadı. Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Uluslararası hukuk ayaklar altına alındı. Tarihte böyle bir katliamın örneği yok. Katliamlar uzun süredir tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor. İsrail saldırıları acımasızca, masum bebeklerin, kadınların ve sivillerin canını alıyor. Biz de Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek, sesimizi duyurmak istiyoruz. Öğrencilerimiz kermes düzenleyerek oradaki kardeşlerimize bir nebze de olsa yardım etmeye çalışıyor. Katliamların, acımasızca yapılan saldırıların bir an önce durdurulmasını ve Filistin halkının tekrar barışa, huzura kavuşmasını istiyoruz."

        Van YYÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Merey ise İsrail'in Filistin'de yıllardır zulüm yaptığını, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını daha da artırdığını ifade etti.

        İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeden Filistin'de soykırım suçunu işlediğini vurgulayan Merey, "Savaş hukukunun ortadan kalktığı bir süreç yaşanıyor. Barışı sağlamak için kurulan Birleşmiş Milletler hiçbir şey yapmıyor. Batı dünyasının neredeyse tamamı İsrail'in yanında yer aldı. Soykırım devam ediyor. Üniversite olarak katliamlara kayıtsız kalmamaya, düzenlediğimiz etkinliklerle farkındalık oluşturmaya ve Filistin halkının haklı davasını dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Soykırımın son bulmasını, kalıcı barışın sağlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Rüveyda Sezer de kermeste toplayacakları geliri Filistin'deki ailelere göndereceklerini dile getirerek, "İsrail'in saldırılarını farklı etkinliklerle protesto ediyoruz. Soykırıma maruz kalan Filistin halkının sesini tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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