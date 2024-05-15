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        Van'da ot toplarken kayalıklardan düşen kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı

        Van'ın Çatak ilçesinde ot toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:40
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        Van'da ot toplarken kayalıklardan düşen kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı
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        Van'ın Çatak ilçesinde ot toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçenin Korulu mezrası mevkisinde 10 Mayıs'ta bir kişinin ot topladığı sırada kayalıklardan düşerek yaralandığı belirtildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma havacılık helikopterinin sevk edildiğine yer verilen paylaşımda, yaralı kişinin arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden alınarak sağlık görevlilerine teslim edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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