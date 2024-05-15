Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

        Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 23:24 Güncelleme: 15.05.2024 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

        Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Van ili sınırları içinde 16 Mayıs'tan geçerli 19 Mayıs da dahil olmak üzere 4 gün süreyle 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri dağıtılması ve her türlü protesto eylemi 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

        Söz konusu tarihler arasında ilçelerden ve çevre illerden bireysel veya toplu olarak ya da kent güzergahını kullanarak kanuna aykırı her türlü eylem ve etkinliğe katılımın önlenmesinin de amaçlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıslar ve grupların, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (C) fıkrası hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buradan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tarihte liderlere yönelik suikastlar
        Tarihte liderlere yönelik suikastlar
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Biden ve Trump münazarayı kabul etti
        Biden ve Trump münazarayı kabul etti
        Taksiciyi gaspeden zanlı hakim karşısında
        Taksiciyi gaspeden zanlı hakim karşısında
        Netanyahu, ABD'nin endişelerine rağmen Refah'a saldırmakta kararlı
        Netanyahu, ABD'nin endişelerine rağmen Refah'a saldırmakta kararlı
        Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Zaha ve Tete kararı!
        Zaha ve Tete kararı!
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

        Benzer Haberler

        Van'da Engelliler Haftası programı düzenlendi
        Van'da Engelliler Haftası programı düzenlendi
        Van'da ot toplarken kayalıklardan düşen kişi jandarma ekiplerince kurtarıld...
        Van'da ot toplarken kayalıklardan düşen kişi jandarma ekiplerince kurtarıld...
        Van'da üniversite yerleşkesinde "Gazze Dayanışma Çadırı" kuruldu
        Van'da üniversite yerleşkesinde "Gazze Dayanışma Çadırı" kuruldu
        Van'daki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlara birçok alanda hizmet ver...
        Van'daki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlara birçok alanda hizmet ver...
        Van'da koruma altındaki tavus kuşlarının sayısının artırılması hedefleniyor
        Van'da koruma altındaki tavus kuşlarının sayısının artırılması hedefleniyor
        Van Büyükşehir Belediyesi Meclisi mayıs ayı ikinci toplantısını yaptı
        Van Büyükşehir Belediyesi Meclisi mayıs ayı ikinci toplantısını yaptı