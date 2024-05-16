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        Van'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik protesto eylemleri devam ediyor

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (Van YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, el ele tutuşup halka oluşturarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:03 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:03
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        Van'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik protesto eylemleri devam ediyor
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (Van YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, el ele tutuşup halka oluşturarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Üniversite yerleşkesinde düzenlenen eyleme katılan çocuklarıyla akademisyenler ve öğrenciler, el ele tutuşarak büyük bir halka oluşturdu.

        Barış ve dostluk şarkıları söyleyen katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Pınar, Filistin meselesinin, İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan 2 Kasım 1917 tarihli "Balfour Deklarasyonu"na dayandığını söyledi.

        İngiltere'nin söz konusu deklarasyonun hazırlanmasında başrol devlet olduğunu belirten Pınar, şunları kaydetti:

        "1948'de İsrail'in kurulmasıyla devreye ABD devreye girmiştir. Bugünkü güncel olaylara baktığımızda ABD'yi İsrail'in savunucusu olarak görüyoruz. 1950'den sonra aktörler değişti. İngiltere'nin yerini ABD aldı. Filistin'de zulüm gittikçe attı. Yahudilerin Müslüman kanı akıtarak sınırlarını genişletme hegemonyaları var. Dünyada birçok üretimin baş müteşebbis sınıfı olarak da gözüküyorlar. Bu yüzden dünyada kartel zincirini bozmamak adına İsrail'in yaptığı zulme sessiz kalıyor. Şu da bir gerçek, önceki zulümlerden farklı olarak İsrail'e özellikle Batı dünyasından, Hristiyan kamuoyundan ve üniversite öğrencilerinden müthiş bir tepki var. Öğrencilerimiz de farkındalık oluşturmak için sürekli etkinlikler düzenliyor. Ben de oğlumla halka oluşturma eylemine katıldım. Mazlum zulüm altında. Bu zulme sessiz kalamayız."

        Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam ise İsrail'in 1948'den bu yana sistematik bir şekilde Filistin halkına soykırım uyguladığını ifade etti.

        İsrail'in haksız ve insanlık dışı uygulamalarının tüm vicdan sahiplerini rahatsız ettiğini vurgulayan İslam, "Üniversitemizde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını farklı etkinliklerle protesto ediyoruz. Gazze Dayanışma Çadırı kurduk. Kermesler, fotoğraf ve resim sergileri düzenledik. Etkinliklere gönüllü olarak destek veriyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz." diye konuştu.

        İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Helin İnan da İsrail saldırılarını kınadıklarını dile getirerek, "Safımız belli olsun istiyoruz. İsrail, Filistin topraklarında katliam yapıyor. Buna sessiz kalmamamız gerekiyor. Gazze Dayanışma Çadırı'mızda gençleri bilinçlendirmeye, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Saldırıların bir an önce durmasını istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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