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        Van'da özel eğitim öğrencileri yaptıkları çantaları annelerine hediye etti

        Van'ın İpekyolu ilçesinde özel eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle yaptıkları çantaları annelerine hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:39 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:39
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        Van'da özel eğitim öğrencileri yaptıkları çantaları annelerine hediye etti
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde özel eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle yaptıkları çantaları annelerine hediye etti.

        Rekabet Kurumu Ortaokulu'nda eğitim gören özel eğitim öğrencilerinin el becerilerinin geliştirilmesi ve sosyalleşmelerinin sağlanması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda öğretmenlerinin yardımıyla keçeden çanta yapan öğrenciler, özenle süsledikleri çantaları annelerine hediye ederek büyük mutluluk yaşattı.

        Özel eğitim öğretmeni Agit Akyıldırım, bu etkinliklerin çocukların kişisel gelişimleri ve öz güvenlerinin artması açısından önemli olduğunu söyledi.

        Öğrencilerle farklı etkinlikler yaptıklarını anlatan Akyıldırım, "Öğrencilerimizin psikomotor gelişimi, ince kas becerisi, kişisel gelişimi için de oldukça etkili. Bu sayede çocuklar kendilerini geliştiriyorlar. Veliler ve öğrencilerimiz mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

        Annelerden Özlem Kankaya, "Çocuklarımız öğretmenlerle çok güzel çalışmalar yapmış. Gördükçe mutlu olacağız, kullandıkça dua edeceğiz. Emek veren öğretmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.

        Öğrenciler de desteklerinden dolayı öğretmenlerine teşekkür ederek, mutlu bir gün yaşadıklarını belirtti.

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