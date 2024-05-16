Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da TÜBİTAK'ın destekleri anlatıldı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) "TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Destekleri" konulu bilgilendirme semineri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 17:32 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da TÜBİTAK'ın destekleri anlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) "TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Destekleri" konulu bilgilendirme semineri düzenledi.

        Cengiz Andiç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, TEYDEB'in özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini, girişimcilik ve üniversite sanayi iş birliği ile Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğini desteklemek, yenilikçi kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

        Sürekli dinamik ve gelişime açık bir kurum olduklarını belirten Selek, "Sahayı dinleyerek yanlışlık, eksiklik ya da değiştirilmesi gerekenleri hızlıca düzeltebilme mekanizmasına sahibiz. Geçen yıl 2 milyar 7 milyon lira hibe verdik. Bu yıl ki bütçemiz 4 milyar liranın üzerinde. Biz doğru proje, doğru kişi ve doğru miktarlı projeleri destekliyoruz. Yüzde 50'ye yakın bir desteğimiz söz konusu. Van'da 2015'ten bu yana 18 firmadan 28 başvuru alındı. Başvurulardan 13 projenin desteklenmesine, 11 projenin reddedilmesine karar verildi. 2 proje değerlendirme aşamasında. Proje hazırlamak isteyen adaylar kurumumuzun hem web sayfasını hem de sosyal medya hesaplarını takip edebilir. Gerekli bilgileri edinebilirler."

        Van YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Doç. Dr. Hilal Çelik Kazıcı ise çalışmalarını katılımcı bir anlayış ve ilgili birimlerle yaptıkları işbirliğiyle sürdürdüklerini anlattı.

        Birçok çalışmanın başarılı şekilde neticelendiğini ifade eden Kazıcı, "Geçen yıl hocalarımızın proje başvuruları için yaptıkları farkındalık seminerleri sayesinde proje öneri başvuru sayısı 150'ye yükseldi. Bunlardan 72'si desteklendi. Bu önemli bir başarı." dedi.

        Projesi desteklenenlere teşekkür belgesinin verilmesiyle sona eren programa, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, rektör yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş ve Prof. Dr. Murat Kayri, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Günlerden Erol Evgin
        Günlerden Erol Evgin
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?

        Benzer Haberler

        Babalarının izinden giden kardeşler bağlamaya olan tutkularıyla dikkati çek...
        Babalarının izinden giden kardeşler bağlamaya olan tutkularıyla dikkati çek...
        Van'da özel eğitim öğrencileri yaptıkları çantaları annelerine hediye etti
        Van'da özel eğitim öğrencileri yaptıkları çantaları annelerine hediye etti
        Van'da 4 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı
        Van'da 4 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı
        Van'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik protesto eylemleri devam ed...
        Van'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik protesto eylemleri devam ed...
        Van'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
        Van'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
        Van'da Engelliler Haftası programı düzenlendi
        Van'da Engelliler Haftası programı düzenlendi