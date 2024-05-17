Çaldıran Kaymakamı Türker, "Sınır Güvenliği Toplantısı"na katıldı

Toplantıya katılan Kaymakam Türker, sınır güvenliğinin sağlanması için iki ülkenin güvenlik güçlerinin azim ve kararlılıkla çalışma yürüttüğünü belirtti.

Toplantıda, sınır hattında terörle mücadele, düzensiz göçmen geçişi ve kaçakçılık olaylarıyla ilgili alınan önlemler değerlendirildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye ile İran arasında 1937'de imzalanan Tahran Antlaşması gereğince birinci derece hudut makamları arasında yapılması planlanan toplantı, Doğubayazıt Kaymakamlığında yapıldı.

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