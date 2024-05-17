AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu fidan üretim tesisine ziyaret etti

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Orman işletme İl Müdürlüğü Fidan Üretimi ve Bakım Tesisini ziyaret etti.

Tesiste yapılan çalışmalar hakkında Orman İşletme İl Müdürü Mehmet Kandili'den bilgi alan Türkmenoğlu, görevlilerle sohbet etti, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Van'ın ağaçlandırılmasına yönelik çalışmaları önemsediklerini belirten Türkmenoğlu, kentte 3 milyon fideyi toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Büyük emeklerle yetiştirilen fidanların aşılama çalışmalarını yerinde gördüklerini dile getiren Türkmenoğlu, "Burası, farklı türden çok sayıda fidanın yetiştirildiği örnek bir işletme. 1 milyon 200 bin meyve fidanımız var. Aşıları yapıldı. İnşallah sonbaharda hemşerilerimizin bağı ve bahçesi ile buluşturacağız. Erciş'te de 1 milyon 100 bin civarında Erciş Üzümü fidesi yetiştirdik." diye konuştu.