Van'da "dev soğan" bitkileriyle yakalanan İran uyruklu 6 kişi yakalandı

Van'ın Saray ilçesinde yasak olmasına rağmen topladıkları "dev soğan" bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan İran uyruklu 6 kişiye, 2 milyon 322 bin 846 lira idari para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik güçlerinin yaban hayatının ve doğanın korunmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan kontrollerde, İran uyruklu 6 kişinin 8 çuvalda çok sayıda dev soğan (Allium Giganteum) bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalıştığını tespit etti.