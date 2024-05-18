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        "Öğretmen Akademileri" ile hem öğreniyor hem de tarihi mekanları keşfediyorlar

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Öğretmen Akademileri" programına katılan öğretmenler, eğitimlerinin yanı sıra tarihi ve kültürel mekanları da ziyaret ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:02
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        "Öğretmen Akademileri" ile hem öğreniyor hem de tarihi mekanları keşfediyorlar
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        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Öğretmen Akademileri" programına katılan öğretmenler, eğitimlerinin yanı sıra tarihi ve kültürel mekanları da ziyaret ediyor.

        Programa gönüllü olarak katılan kentteki 40 öğretmen, sanat, yönetici, şehir ve kültür ile edebiyat akademileri sayesinde alanında uzman kişilerden eğitim alıyor.

        Branşları dışında farklı akademilere katılarak bilgi ve tecrübe edinen öğretmenler, aynı zamanda Akdamar Adası, Van Kalesi, Van Müzesi ve eski Van Şehri gibi tarihi ve kültürel mekanlara götürülerek kentin tanıtımı yapılıyor.

        Ziyaret ettikleri tarihi yapılarla ilgili uzmanlardan bilgi alan öğretmenler, eğitim ve öğretime daha hazırlıklı hale geliyor.

        - "Amacımız öğretmenlerimizi rutinin dışına çıkarmak"

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, AA muhabirine, son zamanlarda Van'da eğitim alanında güzel çalışmaların yapıldığını söyledi.

        Öğretmen Akademisi'nin eğitimcilerin gelişimleri açısından önemli olduğunu anlatan Aras, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımız, çalışmayı 14 pilot ilde başlattı. Kentteki öğretmenlerimizin kişisel, sanatsal, kültürel ve bilimsel anlamda kendilerini yenilemeleri ve geliştirmeleri açısından büyük bir fırsat. Bu kapsamda kentimizde yönetici, sanat ve kültür, şehir ve edebiyat akademisi oluşturuldu. İleride yeni akademiler açılacak. Amacımız öğretmenlerimizi rutinin dışına çıkararak şehrin özel yerlerini gezdirmek. Uzman kişilerden tarihi yerler hakkında bilgi alarak keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Bu anlamda öğretmenlerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Akademiye katılım gönüllülük esaslı. Öğretmenlerimiz kendi branşları haricinde farklı akademilere de katılabiliyorlar."

        - "Sonraki eğitim öğretim yılı için çalışmalara başladık"

        Van Öğretmen Akademileri Koordinatörü Hakan Durğun da programa yoğun talep olduğunu ifade etti.

        Başvuruları online olarak aldıklarını belirten Durğun, "Öğretmenlerimiz internet sitesi üzerinden atölyelerimizi inceliyorlar ve ilgi duydukları alanlara başvuru yapıyorlar. Eğer çok başvuru var ise kura sistemiyle katılımcılarımızı belirliyoruz. Bu anlamda öğretmenlerimize şehrimizin kültürel ve tarihi güzelliklerini tanıtmış oluyoruz. Bir sonraki eğitim öğretim yılı için çalışmalarımıza başladık. Yeni akademilerimizle öğretmenlerimize hizmet vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Öğretmen Fatma Güzel ise "Daha önce bisiklet turu ve kitap tahlili etkinliklerine katılmıştım. Bugün öğretmen arkadaşlarımızla Akdamar Adası'nı gezdik. Özellikle şehir dışından gelen öğretmenlerimizin kenti tanıması ve aidiyet hissi oluşması açısından oldukça önemli bir etkinlik oldu. Böyle etkinliklerin devamının gelmesini istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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