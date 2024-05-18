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        Van'da "Müzeler Haftası" etkinliklerle kutlandı

        Van'da "Müzeler Haftası" kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:15 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:15
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        Van'da "Müzeler Haftası" etkinliklerle kutlandı
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        Van'da "Müzeler Haftası" kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

        Van Müze Müdürlüğü tarafından Müzeler Haftası kapsamında bir hafta sürecek etkinlikler başladı.

        Van Müzesi'nde eğitmen Özlem Kaptanoğlu tarafından "yaratıcı drama yöntemiyle Urartulardan bugüne Van" adlı drama atölye çalışması yapıldı.

        Arkeolog ve fotoğraf sanatçısı Seyithan Adog'un da "yaşamdan izler" konulu fotoğraf sergisinin ilgi gördüğü müzede, öğrenciler sergilenen eserleri inceledi.

        Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Urartu motiflerinin günümüze yansımaları"nı içeren kıyafetler ve filografi tabloları da etkinlikler kapsamında sergilendi.

        Müze Müdürü Acar, AA muhabirine, tüm yurtta olduğu gibi Van'da da Müzeler Haftası'nın etkinliklerle kutlandığını söyledi.

        Acar, "Van Müzesi, dünyanın en büyük Urartu eserleri koleksiyonuna sahip. Bu eşsiz müzede bir hafta sürecek etkinliklerle Müzeler Haftası'nı dolu dolu yaşayacağız. Müzeyi ziyaret edenler sadece buradaki ünik eserleri görmeyecekler aynı zamanda birçok etkinliği de görme fırsatı bulacaklar. Özellikle çocuklara yönelik etkinliklerimiz çok renkli geçecek. Herkesi bu hafta müzemize bekliyoruz." dedi.

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