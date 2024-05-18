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        Van'da bir araçta yapılan aramada 11 keklik bulundu

        Van'ın Gürpınar ilçesinde bir araçta yapılan aramada kafes içinde saklanan 11 kekliğe el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 15:24 Güncelleme: 18.05.2024 - 15:24
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        Van'da bir araçta yapılan aramada 11 keklik bulundu
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        Van'ın Gürpınar ilçesinde bir araçta yapılan aramada kafes içinde saklanan 11 kekliğe el konuldu.

        Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gürpınar ilçesinde yaptıkları yol kontrolleri sırasında S.D'nin kullandığı aracı durdurdu.

        Yapılan aramada, araçtaki plastik kafesin içinde 11 canlı keklik bulundu.

        Araç sürücüsü S.D'ye 24 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

        Keklikler, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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