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        Van'da "dev soğan" bitkileriyle yakalanan İran uyrukluya 387 bin lira ceza uygulandı

        Van'ın Saray ilçesinde yasak olmasına rağmen topladığı "dev soğan" bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan İran uyrukluya 387 bin 141 lira idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 19:53 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:56
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        Van'da "dev soğan" bitkileriyle yakalanan İran uyrukluya 387 bin lira ceza uygulandı
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        Van'ın Saray ilçesinde yasak olmasına rağmen topladığı "dev soğan" bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan İran uyrukluya 387 bin 141 lira idari para cezası verildi.

        Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan kontrollerde, bir İran uyruklunun, 4 çuvalda çok sayıda dev soğan (Allium Giganteum) bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edildi.

        Haber verilmesi üzerine sınır kapısına giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yumrularıyla çıkarıldığı ve doğayı tahrip ederek toplandığı belirlenen bitkilere el koydu.

        Ekipler, muhafaza altına aldıkları bitkileri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Geofit Bahçesi'ne ekilmek üzere Prof. Dr. Fevzi Özgökçe'ye teslim etti.

        İran uyruklu şüpheliye biyoçeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 387 bin 141 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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