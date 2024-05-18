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        Van'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Van'da binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:57 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:57
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        Van'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Van'da binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "İsra " yürüyüşü İpekyolu'ndaki Kent Park’ın önünden başladı.

        Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, ellerinde meşalelerle Kazım Karabekir Caddesi'nde yürüyerek "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail", "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

        Cumhuriyet Caddesi’ndeki Kent Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından Kur’an-ı Kerim okundu.

        Daha sonra basın açıklaması yapan Hayati Beyde, Gazze halkının varoluş mücadelesi verdiğini belirtti.

        Filistin için 7 ayı aşkın süredir meydanlarda olduklarını hatırlatan Beyde, şunları kaydetti:

        "Kardeşlerimizin yalnız olmadığını dualarımızla, sloganlarımızla, açıklamalarımızla ve infaklarımızla bütün dünyaya ilan ediyoruz. Gazze’de katliam var ama aynı zamanda izzetli bir direniş var. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Şurası tartışmasız bir gerçek ki Aksa Tufanı, İsrail’in yenilmez diye bilinen ordusunu ve istihbaratını yerle bir etti. Dünyanın bütün güçleri bir araya geldiler ama kendilerini Kassam Tugayları olarak tanımlayan bir avuç imanlı yiğidi yenemediler. Gazze’de şu anda yüzbinlerce insan, yeterli gıdaya ve suya ulaşamıyor. 21. yüzyılda dünyanın gözleri önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda."

        Gazze’deki krizin hafifletilmesi için şehrin enerji ve temiz su ihtiyacının acil olarak karşılanması gerektiğini vurgulayan Beyde, "Ayakta kalan sağlık merkezleri başta olmak üzere hayatın pek çok alanında ihtiyaç duyulan yakıtın Gazze’ye girişinin engellenmesi de tedavi hizmetlerinin yanında pek çok insani ihtiyacın karşılanmasının önünde büyük engel teşkil ediyor. Eli kalem tutanlar bu davayı yazsın. Hitabeti güçlü olanlar bu davayı konuşsun. Herkes bir şey yapsın, sakın sessiz kalmayalım. Çünkü sessizlik öldürür." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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