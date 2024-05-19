Çatak'ta 19 Mayıs yürüyüşü düzenlendi

Van'ın Çatak ilçesinde öğretmen, öğrenci, askeri personel ve vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağı'nın önünde bir araya gelenler, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılan Kaymakam Sercan Sakarya, 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesinin başladığı gün olduğunu söyledi.