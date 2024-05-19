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        Çatak'ta 19 Mayıs yürüyüşü düzenlendi

        Van'ın Çatak ilçesinde öğretmen, öğrenci, askeri personel ve vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 10:03 Güncelleme: 19.05.2024 - 10:03
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        Çatak'ta 19 Mayıs yürüyüşü düzenlendi
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        Van'ın Çatak ilçesinde öğretmen, öğrenci, askeri personel ve vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş yaptı.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağı'nın önünde bir araya gelenler, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ne kadar yürüdü.

        Yürüyüşe katılan Kaymakam Sercan Sakarya, 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesinin başladığı gün olduğunu söyledi.

        Sakarya, "Güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Milli Mücadelenin başlangıcını gençlerimize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümenin gururunu yaşıyoruz. Bayramı gençlerimizle kutlayacağız." dedi.

        Yürüyüşe, Kaymakam Sercan Sakarya'nın eşi Duygu Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik, İlçe Tabur Komutanı Yüzbaşı Emre Göksu, Emniyet Amiri Ünal Tanış, Gençlik ve Spor Merkezi Müdürü Engin Fırat Sarıtaş ve kurum amirleri katıldı.

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