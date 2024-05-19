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        Bitlis'te yolcu otobüsünün dereye düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsünün dereye düşmesi sonucu sürücü ile 6 yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:22 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:22
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        Bitlis'te yolcu otobüsünün dereye düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsünün dereye düşmesi sonucu sürücü ile 6 yolcu yaralandı.

        Bitlis-Van kara yolunda yaklaşık 20 yolcunun bulunduğu 65 BJ 330 plakalı otobüs, Yoncabaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye düştü.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler ve yolcular tarafından otobüsten çıkarılan yaralı sürücü ile 6 yolcu, sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Tatvan Kaymakamı Remzi Demir ile Belediye Başkanı Mümin Erol da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

        Otobüsteki diğer yolcular da kaza yerine gelen başka bir otobüsle Van'a götürüldü.

        Yolculardan Emrah Can, Tatvan'dan Van'a doğru gittiklerini belirterek, "Kavşaktan dönerken yağmur vardı. Sürücü de biraz süratliydi, karşıdan gelen araçla hakimiyeti kaybetti. Dereye düştük. Ön cam suya batmıştı. Camı kırarak dışarı çıktık." dedi.

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