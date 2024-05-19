Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da akademisyen ve öğrenciler İsrail'in saldırılarını protesto etmek için pedal çevirdi

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (Van YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:35 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da akademisyen ve öğrenciler İsrail'in saldırılarını protesto etmek için pedal çevirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (Van YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.

        Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin de katılımıyla üniversite yerleşkesindeki Gazze Dayanışma Çadırı önünde toplanan katılımcılar, bisikletlerine Filistin bayrakları astı.

        Üniversite yerleşkesindeki pedal çeviren katılımcılar, yaklaşık 3 kilometre pedal çevirerek Gazze Dayanışma Çadırı'nın kurulduğu alana döndü.

        Akademisyenler ve öğrenciler adına açıklama yapan Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, İsrail'in Filistin'de yıllardır zulüm yaptığını, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını artırdığını söyledi.

        İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeden Filistin'de soykırım suçunu işlediğini ifade eden İslam, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 10 gündür nöbetteyiz. İsrail'in yaptığı zulmü duyurmaya çalışıyoruz. Bugünkü etkinliğimizle de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve farkındalık oluşturmak istedik. Yoğun bir katılım oldu. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Filistin'deki olayları gündemde tutmak, kardeşlerimizin sesi olmak için elimizden geleni yapacağız. Başta Rektörümüz olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederim."

        Tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi Rüveyda Sezer de "Filistin'deki çocukların, kadınların ve gençlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Bunun için farklı etkinlikler düzenliyoruz. Gazze Dayanışma Çadırı'nda nöbet tutmaya devam edeceğiz. Saldırıların bir an önce bitmesini istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        "Geleceğimiz size emanet gençler"
        "Geleceğimiz size emanet gençler"
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Trabzonspor, Avcı'yla çıkışa geçti
        Trabzonspor, Avcı'yla çıkışa geçti
        Yanardağ patlaması böyle görüntülendi!
        Yanardağ patlaması böyle görüntülendi!
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"

        Benzer Haberler

        Bitlis'te yolcu otobüsünün dereye düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        Bitlis'te yolcu otobüsünün dereye düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        Çatak'ta 19 Mayıs yürüyüşü düzenlendi
        Çatak'ta 19 Mayıs yürüyüşü düzenlendi
        Van'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Van'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Van'da "dev soğan" bitkileriyle yakalanan İran uyrukluya 387 bin lira ceza...
        Van'da "dev soğan" bitkileriyle yakalanan İran uyrukluya 387 bin lira ceza...
        Mantar toplarken uçurumdan düşüp yaralandı; ambulans helikopterle hastaneye...
        Mantar toplarken uçurumdan düşüp yaralandı; ambulans helikopterle hastaneye...
        Van'da mantar toplarken düşerek yaralanan kişi helikopterle hastaneye ulaşt...
        Van'da mantar toplarken düşerek yaralanan kişi helikopterle hastaneye ulaşt...