Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da "21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" başladı

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği"nin 21'incisi, Van Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:40 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da "21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği"nin 21'incisi, Van Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde başladı.

        Şenliğin ilk gününde masal kahramanlarının kostümlerini giyen minik sanatseverler ile palyaço kostümlü oyuncular, kortej yürüyüşü yaptı.

        Beşyol Meydanı'ndan başlayıp Van Devlet Tiyatrosunun önünde son bulan yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

        Yürüyüşün ardından öğrenciler, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği "Peter Pan" oyununu izledi.

        - "Şenliğimize yaklaşık 300 çocuk katıldı"

        Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, AA muhabirine, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği'nin bu yıl 21'incisini düzenlediklerini söyledi.

        Çocukları ve gençleri tiyatroyla buluşturmayı amaçladıklarını belirten Erkmen, "Şenliğimize yaklaşık 300 çocuk katıldı. Etkinlik süresince 25 bin çocuk ve gence ulaşmayı hedefliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Tiyatro oyunlarımızı izleyebilir, atölyelerimizde vakit geçirebilirler. Çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tiyatro Topluluğu oyuncusu Havin Kaya da şenlikte güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Tiyatroya başlayan bir daha bırakamıyor. Uzun yıllardır oyunculuk yapıyorum. Sahnede olmayı çok seviyorum. Çocuklara ve gençlere tiyatro sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Birçok oyunu sergiliyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Çocuklardan Meral Sağ da "Tiyatro oyunlarını çok seviyorum. Çok eğleniyoruz. Güzel bir gün geçirdim. Herkese teşekkür ederim." dedi.

        Birçok etikliğin yapılacağı şenlik, 29 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Araç kiralamak isterken dolandırıldı
        Araç kiralamak isterken dolandırıldı
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        "Geleceğimiz size emanet gençler"
        "Geleceğimiz size emanet gençler"
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        Trabzonspor, Avcı'yla çıkışa geçti
        Trabzonspor, Avcı'yla çıkışa geçti
        Yanardağ patlaması böyle görüntülendi!
        Yanardağ patlaması böyle görüntülendi!
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"

        Benzer Haberler

        Van'da akademisyen ve öğrenciler İsrail'in saldırılarını protesto etmek içi...
        Van'da akademisyen ve öğrenciler İsrail'in saldırılarını protesto etmek içi...
        Bitlis'te yolcu otobüsünün dereye düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        Bitlis'te yolcu otobüsünün dereye düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        Çatak'ta 19 Mayıs yürüyüşü düzenlendi
        Çatak'ta 19 Mayıs yürüyüşü düzenlendi
        Van'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Van'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Van'da "dev soğan" bitkileriyle yakalanan İran uyrukluya 387 bin lira ceza...
        Van'da "dev soğan" bitkileriyle yakalanan İran uyrukluya 387 bin lira ceza...
        Mantar toplarken uçurumdan düşüp yaralandı; ambulans helikopterle hastaneye...
        Mantar toplarken uçurumdan düşüp yaralandı; ambulans helikopterle hastaneye...