Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 13-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.