Biyosistem mühendisi girişimci, devlet desteğiyle arıcılığa başladı

EMRE ILIKAN - Van'ın Çatak ilçesinde devlet desteğinden faydalanarak 71 kovanla arıcılığa başlayan 26 yaşındaki Kübra Mantaş, kovan sayısını artırarak daha çok bal üretmeyi hedefliyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü'nden 2022'de mezun olan Mantaş, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne müracaat etti.

Başvurusunun kabul edilmesiyle 71 arılı kovan desteği almaya hak kazanan Mantaş, Çatak'a bağlı Alacayer Mahallesi'nde arıcılığa başladı.

Yaklaşık bir yıldır yaptığı arıcılığı meslek edinen Mantaş, ilkbaharda zengin floraya sahip yaylalara bıraktığı kovanlardan elde edeceği balı, birçok kente göndererek işini büyütmeyi planlıyor. Mantaş, AA muhabirine, üniversiteyi 2 yıl önce bitirince kendi işini kurmak için Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ne başvurduğunu söyledi. Devletin sağladığı destekle bu hayalini gerçekleştirdiğini belirten Mantaş, "Mezun olduğum alanda ilerlemek istedim ve arıcılık yapmaya karar verdim. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi ile 71 arılı kovan desteği aldım. Kadınların devlet tarafından desteklenmesini çok önemli buluyorum. Bölgemizdeki kadınlara örnek olmak istiyorum." dedi.

- "Organik hayvancılığa verilen önemin gün geçtikçe arttığını gözlemledim" Üniversitede aldığı uygulamalı ve teorik eğitimlerin çok faydasını gördüğünü vurgulayan Mantaş, şunları kaydetti: "Okulda organik tarım, hayvan yetiştirme, mekanizasyon, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım gibi dersler gördüm. Bilinçli tüketicinin her geçen gün daha saf ve kalıntı içermeyen gıda maddelerine yöneldiğini, organik hayvancılığa verilen önemin gün geçtikçe artığını gözlemledim. Öğrendiğim bilgileri pratiğe dönüştürmede katkı sağlayacağını düşündüğüm için böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdim. Küçük bir işletme olarak başladığım bu iş belki de bugüne kadar yapmak isteyip de cesaret edemeyenlere ya da 'Tek başıma başarabilir miyim?' diye düşünenlere yol gösterici olacaktır. Eğitimimin bal üremine katkı sağlayacağına inanıyorum."