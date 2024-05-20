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        AK Parti Van Milletvekilli Türkmenoğlu, Eski Van Şehri'nde incelemelerde bulundu

        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, restorasyon çalışmaları devam eden Eski Van Şehri'nde inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:44 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:44
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        AK Parti Van Milletvekilli Türkmenoğlu, Eski Van Şehri'nde incelemelerde bulundu
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        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, restorasyon çalışmaları devam eden Eski Van Şehri'nde inceleme yaptı.

        Eski Van Şehri'nin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü bölgede görevlilerden bilgi alan Türkmenoğlu, restorasyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

        Eski Van Şehrinin yeniden canlandıralacağını söyleyen Türkemenoğlu, "Şehrimizi önemsiyoruz. Burada Selçuklu ve Osmanlı mimarisi var. Biz burada özellikle 2 camiyi yeniden inşa ettik. Birisi Hüsrev Paşa Cami, diğeri Kaya Çelebi Cami. Kaya Çelebi Cami Osmanlı eseri olduğu için ayağa kaldırdık. Sonraki nesillere, burada yaşananların izlerini yansıtarak bu şehri inşa edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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