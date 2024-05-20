Van'da kaçakçılık operasyonlarında 109 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda 3 kilo 530 gram esrar, 19 cep telefonu, 4 tarihi eser, 110 puro, 68 elektronik sigara ve 9 bin 201 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

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