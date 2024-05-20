Van Valisi Ozan Balcı, Van Müzesi'ni ziyaret etti

Bilgiye, bilime, kültür-sanat faaliyetlerine her zaman desteklerinin tam olduğunu belirten Balcı, sergi sahiplerine ve sanatçılara başarılar diledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Balcı, Müzeler Haftası dolayısıyla Van Müzesi'ni ziyaret etti.

Van Valisi Ozan Balcı, Müzeler Haftası dolayısıyla Van Müzesi'ni ziyaret etti, açılan sergileri gezdi.

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