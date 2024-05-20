Vali Balcı, trafik kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti

Van Valisi Ozan Balcı, trafik kazasında yaralanan askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, Balcı, Başkale ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan askerleri ziyaret etti.

Van Eğitim Araştırma Hastanesinde yatan askerlere geçmiş olsun dileklerini ileten Balcı, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Hastanede tedavi gören vatandaşlar ve refakatçileriyle de bir araya gelen Balcı'ya, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, hastane başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya eşlik etti.